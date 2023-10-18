Во Владивостоке продолжается осенний сезон высадки вишен, абрикосов и сосен

Деревья и кустарники высаживают во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье». Пока позволяет погода, эти работы ведут в ежедневном режиме бригады МКУ «Зеленый Владивосток». Новые зеленые насаждения украсят различные районы города.

Сегодня, 18 октября, в районе Гоголевской развязки высадили абрикосы, саженцы вишни сахалинской и сосны Банкса. У остановки «Гоголя-2» - после устройства тротуара летом этого года - была высажена живая изгородь из пузыреплодника, рябины, мелкоплодник. Продолжаются озеленительные работы и в районе улицы Толстого, где вскоре вдоль дороги появятся липы, а в следующем году работы по озеленению будут продолжены в верхней части улицы.

«Весна и осень - наиболее благоприятное время для посадки саженцев, однако весна - очень короткий период между оттаиванием почвы и начала распускания почек, поэтому осень больше всего подходит для массовых работ по озеленению. Тем более сейчас замечательная осень с благоприятными погодными условиями. При этом, стоит отметить, что работы по озеленению у нас не прекращаются и в летний период, когда можно высаживать любые растения в горшках. Всего этой осенью мы планируем высадить более 600 деревьев и 5000 кустарников. По итогу года всего будет высажено около 10 тысяч саженцев», - поясняют в МКУ «Зеленый Владивосток».

Прямо напротив торгового центра «Калина Молл» по улице Калинина сегодня также велись озеленительные работы. Там вместо 31 дерева старой черёмухи, убранной в этом году, будет высажено 46 абрикосов, половину из которых высадили уже сегодня. Кроме того, там появились саженцы ели корейской, вишни, мелкоплодника и кленов. На этом участке работы по высадке еще будут продолжаться – их планируют завершить завтра.

Сегодня озеленительные работы проводили и на Партизанском проспекте, 2, Суханова, 11-13, Нейбута, 24, проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Вторая Речка». Активно идёт работа в сквере на Черемуховой, 8, где ранее были отремонтированы пешеходные дорожки. Рабочие подготавливают там грунт для деревьев и кустарников, устройства газонов, а уже на следующей неделе приступят к высадке зелёных насаждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]