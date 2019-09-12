«Закаленные» саженцы - новинки от сибирских селекционеров уже на ярмарках во Владивостоке и Партизанске

Яблони, жимолость, ремонтантная малина, более сотни сортов деревьев и кустарников привезли селекционеры из Сибири во Владивосток. Осень - лучшая пора для высадки деревьев, тем более что все привезенные растения зимостойкие и адаптированы для капризного приморского климата. Чем обновить сад и где их приобрести?

Правильные саженцы - залог хорошего урожая. Зимостойкие сибирские деревья и кустарники селекционеры выращивают специально для приморского климата.

Владимир Рудой, директор плодопитомника «Сады Сибири»:

«Мы уже шестой год приезжаем в Приморский край и привозим для жителей местных самые лучшие селекционные разработки, и в этом году привезли много очень интересных и хороших новинок».

Яблони, сливы, жимолость, есть и новинки, например, редкий сорт желтой Песчаной вишни. Чтобы вывести необычную ягоду, потребовалось 5 лет. Не уступает ей и черная Песчаная вишня, вкус которой не отличим от черешни, такие деревья не только дадут богатый урожай, послужат опылителем для соседних косточковых.

Наталья Рудая, директор плодопитомника «Сады Сибири»:

«Опыляет и сливы и вишни и другие культуры и самое главное очень хорошо плодоносит. Она не высокого роста, как куст смородины, поэтому она никогда не вымерзает».

Ознакомиться с ассортиментом «закаленных» саженцев и приобрести их приглашает ярмарка «Сады Сибири». Во Владивостоке, рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до 15 октября. В Партизанске на центральном рынке с 6 по 7 октября, а уже после ярмарка состоится в Находке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]