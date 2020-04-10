Сибирские саженцы предлагают приобрести приморским садоводам

Апрель и май — лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. Поэтому у садоводов Приморья сейчас горячая пора. Хорошие саженцы – залог богатого урожая. Чем обновить сад и где их приобрести?

На выставке саженцев «Сады Сибири» новое поступление ассортимента: жимолость, смородина, крыжовник, виноград и, конечно же, большой выбор плодовых деревьев. Растения морозостойкие, уже адаптированные под климат Приморья. Большой выбор саженцев малины.

Владимир Рудой, организатор ярмарки «Сады Сибири»: "Малина ремонтантная - «Карамелька». Куст вырастает невысокий — до 1,5 метров. Ягода очень крупная до 12 граммов. Также сочная, ароматная, обладает вкусом лесной малины".

Селекционеры из Омска работают с каждым покупателем индивидуально. Помогут выбрать из сотни сортов кустарников и деревьев. Любовь Богодилова не первый год пользуется продукцией Омского плодопитомника.

Любовь Богодилова, житель г. Владивосток, садовод, стаж 35 лет: "Выбрала яблони, потому что в прошлом году я тоже здесь брала яблоню. Она пошла в рост, я захотела ещё. Грушу брала и брала сливу. Весной, вот уже сейчас почечки пошли. Всё принялось".

Ознакомиться с ассортиментом саженцев и приобрести их приглашает ярмарка «Сады Сибири». Во Владивостоке, рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до 25 мая. В Арсеньеве с 12 по 17 мая, на рынке рядом с ТЦ «Радуга».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]