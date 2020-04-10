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Уэлси, Торопыжка, Шампанское - саженцы яблонь, устойчивых к приморскому климату, предлагают дачникам. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Уэлси, Торопыжка, Шампанское - саженцы яблонь, устойчивых к приморскому климату, предлагают дачникам

У приморских садоводов жаркая пора, успеть посадить саженцы до начала сокодвижения. Соблюдая меры предосторожности они занимаются озеленением и благоустройством своих 6 соток. Ярмарка «Сады Сибири» представляет на суд приморцев закалённые саженцы.

Наверняка вы неоднократно задавались вопросом — какой выбрать сорт яблони, который хотелось бы видеть на садовом участке. Мало знать о том, как посадить яблоню, важно правильно выбрать сорт. Селекционеры омского плодопитомника подробно расскажут о каждом саженце.

Владимир Рудой, организатор ярмарки «Сады Сибири»: "Яблоня сорта «Горнист» отличается исключительно высокой зимостойкостью, а также высоким иммунитетом к грибковым заболеваниям. Что немаловажно в приморском влажном, субтропическом климате".

Сибиряки советуют при посадке яблоневого сада использовать сразу несколько сортов из разных категорий. Такое решение позволит кушать яблоки в свежем виде почти круглый год.

Дачное, Мельба стелющаяся, Уэлси, Торопыжка, Шампанское — это яблони. Всего же омские селекционеры предлагают около 30 сортов этой фруктовой культуры. А это трёхлетний саженец пирамидальной яблони «Бочонок» он даст первый урожай уже на следующий год.

Ознакомиться с ассортиментом «закаленных» саженцев и приобрести их приглашает ярмарка «Сады Сибири» во Владивостоке, рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до конца мая. В Уссурийске - Кузнечная, 14 до 24. В Спасске-Дальнем на центральном рынке с 25 по 27 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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