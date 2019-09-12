На выставке «Сады Сибири» новое поступление плодово-ягодных саженцев

У садоводов Приморья сейчас горячая пора. Ведь апрель и май — лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. Хорошие саженцы – залог богатого урожая. Чем обновить сад и где их приобрести?

На выставке саженцев «Сады Сибири» новое поступление ассортимента: жимолость, смородина, крыжовник, виноград и, конечно же, большой выбор плодовых деревьев.

Омские специалисты говорят, что их трёхлетний саженец яблони будет плодоносить уже на следующий год.

Гости из Омска уже завоевали популярность у приморских садоводов. Нина Чередниченко приехала из Хороля, чтобы приобрести саженцы Омского плодопитомника.

Нина Чередниченко, житель с. Хороль Приморский край: "Мы по телевизору видели, заехали яблоню взяли и виноград".

Любовь Богодилова, житель г. Владивостока, садовод, стаж 35 лет: "Выбрала яблони, потому что в прошлом году я тоже здесь брала яблоню. Она пошла в рост, я захотела ещё. Грушу брала и брала сливу. Весной, вот уже сейчас почечки пошли. Всё принялось".

Ознакомиться с ассортиментом «закаленных» саженцев и приобрести их приглашает ярмарка «Сады Сибири». Во Владивостоке, рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до 25 мая. В Артёме возле ТЦ «Артлюкс» с 8 по 11 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]