«Чемпион севера»: самые стойкие сорта абрикоса - на ярмарке "Сады Сибири" в Приморье

Саженцы плодово-ягодных культур из омского плодопитомника смогут приобрести садоводы Приморского края. Ярмарка «Сады Сибири» подготовила самые стойкие сорта для непростых климатических условий Дальнего Востока. Чему стоит уделить внимание при посадке косточковых деревьев и в какое время лучше всего сажать?

Жимолость, виноград, малина и абрикос — саженцы плодовых деревьев и кустарников от омских селекционеров давно пользуются популярностью среди приморских дачников.

Плоды абрикоса «Чемпион севера» вызревают, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Но главная особенность этого сорта в том, что ему не требуется опылитель. Обычно каждому абрикосу нужна пара, чтобы он плодоносил. Однако "Чемпион севера" - исключение из правил.

Наталья Рудая, директор плодопитомника «Сады Сибири»:

«По всем показателям этот сорт — действительно чемпион. Так как он очень зимостойкий, плоды у него крупные, сладкие».

Главное при посадке косточковых деревьев — позаботиться о железе в почве. Всей технологии посадки продавцы из омского плодопитомника «Сады Сибири» готовы делиться, не тая. Во Владивостоке - на рынке «Спортивном» за торговым центром «Кристалл», в Находке - у торгового центра «Мега», на Центральном рынке - в Уссурийске и на рынке за торговым центром "Радуга" - в Артеме. Ярмарка продлится до 22 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]