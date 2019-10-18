Традиционно осенью садоводы начинают высаживать плодово-ягодные культуры. Но для переменчивого приморского климата нужны особые сорта. Какие виды культур принесут богатый урожай и что нужно знать начинающим агрономам?

Черная смородина — кладезь витамина С. На ярмарке представлено более десяти видов этой ягодной культуры. Например, ядрёная — сорт смородины наиболее устойчивый к большинству заболеваний. С одного куста, говорят садоводы, мы собираем около 10 килограммов крупной ягоды. Несмотря на все преимущества, у скептиков ещё остались вопросы.

- Владимир, для обывателя скажите, как правильно нужно сажать смородину. Есть ли какая-то технология посадки?

Владимир Рудой, организатор ярмарки Омского плодопитомника «Сады Сибири»: «Берете саженец. Сажаете его под углом 45 градусов, далее обрезаете ветку и оставляете 5-6 почек. Всё остальное нужно обрезать. Это делается для формирования полноценного скелета куста».

Жимолость, вишня, крыжовник - более 30 культур привести сибирские агрономы на ярмарку. Все сорта специально подобраны для приморских климатических условий. Главное, соблюдать правильную технологию посадки ягодных. Тогда они хорошо перезимуют и принесут богатый урожай.

Ярмарка омского плодопитомника «Сады Сибири» пробудет во Владивостоке до 22 октября - на фермерском рынке на Спортивной за торговым центром «Кристалл». Также приобрести саженцы можно будет в Дальнереченске 18 числа и в Лесозавдске 19-го на центральных рынках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]