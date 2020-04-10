Ягода весом до 10 граммов: саженцы вишни Путинка предлагают приморцам

Более ста сортов саженцев представил плодопитомник «Сады Сибири» во Владивостоке. Чем так пришлись по душе приморским дачникам сибирские саженцы?

Сезон весенней посадки вот-вот начнется! Приморские дачники спешат на ярмарку саженцев «Сады Сибири». Смородина, яблоня, груша… В этом году на строгий выбор приморцев представили более ста сортов различных культур.

Из последних новшеств - вишня Путинка. Этот сорт славится крупными сочными плодами: ягоды достигают веса до 10 граммов. Плодоносить «Путинка» начнет уже на следующий год, а в этом сезоне порадует своих хозяев цветением.

СХ: Наталья Рудая — директор плодопитомника «Сады Сибири»

«Ухаживать значит — главное правильно посадить. Вот здесь вот есть п рививочка, прививка остается наверху — не заглубляется. Под корень нужно обязательно положить болты или гайки, и всем косточковым требуется обязательно железо.»

ЗК: Как сохранить саженец до посадки и какое время подойдет лучше всего — всеми секретами специалисты поделятся на ярмарке «Сады Сибири»во Владивостоке на рынке «Спортивном» за торговым центром «Кристал», в Находке у торгового центра «Мега», на Центральном рынке в Уссурийске и на рынке за торговым центром Радуга в Артеме. Ярмарка продлится до 25 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]