Ягода весом до 10 граммов: саженцы вишни Путинка предлагают приморцам. Видеорепортаж Елизаветы Немчиновой
Более ста сортов саженцев представил плодопитомник «Сады Сибири» во Владивостоке. Чем так пришлись по душе приморским дачникам сибирские саженцы?
Сезон весенней посадки вот-вот начнется! Приморские дачники спешат на ярмарку саженцев «Сады Сибири». Смородина, яблоня, груша… В этом году на строгий выбор приморцев представили более ста сортов различных культур.
Из последних новшеств - вишня Путинка. Этот сорт славится крупными сочными плодами: ягоды достигают веса до 10 граммов. Плодоносить «Путинка» начнет уже на следующий год, а в этом сезоне порадует своих хозяев цветением.
СХ: Наталья Рудая — директор плодопитомника «Сады Сибири»
«Ухаживать значит — главное правильно посадить. Вот здесь вот есть п рививочка, прививка остается наверху — не заглубляется. Под корень нужно обязательно положить болты или гайки, и всем косточковым требуется обязательно железо.»
ЗК: Как сохранить саженец до посадки и какое время подойдет лучше всего — всеми секретами специалисты поделятся на ярмарке «Сады Сибири»во Владивостоке на рынке «Спортивном» за торговым центром «Кристал», в Находке у торгового центра «Мега», на Центральном рынке в Уссурийске и на рынке за торговым центром Радуга в Артеме. Ярмарка продлится до 25 апреля.
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