Земляника размером с яйцо - новинка сезона уже на ярмарках "Сады Сибири" в Приморье

Ярмарка «Сады Сибири» развернулась по всему Приморью. Во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке садоводы уже могут пройтись вдоль рядов молодых деревцев. На выбор — более сотни сортов различный культур.

Вместе с жителями тихоокеанской полосы плодопитомник «Сады Сибири» уже пять лет. В этот раз главная новинка сезона — голландская ремонтантная земляника «Эвис дэ лайт». Славится она своим изобилием плодов - все лето и до самых заморозков.

У многих дачников есть большие предрассудки насчет земляники, они предполагают, что эта ягода способна дать только крохотные плоды. Но данные предубеждения не относятся к сорту «Эвис де лэйт».

Крупная ягода размером с куриное яйцо. С одного куста можно собрать до полутора килограммов.

Наталья Рудая, директор плодопитомника «Сады Сибири»:

«...Также ее особенностью является, что цветоносы и ягоды стоят кверху. Они не ложатся на землю и не отсыревают».

Приобрести саженец, который будет радовать богатым урожаем, во Владивостоке можно на рынке «Спортивном» за торговым центром «Кристалл». В Находке «Сады Сибири» выросли у торгового центра «Мега», на Центральном рынке в Уссурийске и у торгового центра «Арт Люкс» в Артеме. Выставка пробудет в Приморье до 11 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]