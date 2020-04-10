«Бачкарского Великана» предложили приморцам омские селекционеры

В Приморье сегодня по плану работают садоводы-любители. Они соблюдая все меры предосторожности, занимаются землей и садом. Тем более, в крае работают омские селекционеры и предлагают новый плодовоягодный материал.

Омские селекционеры каждому покупателю рассказывают и показывают, как правильно посадить саженец. Помогут выбрать из сотни сортов кустарников и деревьев. Приглянулись приморцам и саженцы жимолости. Ольга Корнеева в подарок своей подруге купила несколько саженцев «Бачкарского Великана».

Ольга Корнеева, житель г. Владивосток: «Великан — надеемся, что будет большая и крупная ягода. Будет глаз радовать и полезная».

Помимо «Великана» омские селекционеры предлагают саженцы жимолости: «Маша», «Восторг», «Фиалка», «Виола» и конечно же «Гордость Бахчара».

Владимир Рудой, организатор ярмарки «Сады Сибири»: «Это невероятно крупноплодный и урожайный сорт. Ягоды достигают до 5 см в длину. Жимолость неприхотливая, ни чем не болеет. Если у вас даже есть другие сорта жимолости на участке, посадив этот неподалёку, вы увидите, как ваш сад заблагоухает новыми красками. И та жимолость, которая у вас была до этого, заплодоносит ещё лучше».

Всё изобилие деревьев и кустарников, а также около 15 сортов сибирской клубники и земляники можно приобрести во Владивостоке - рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до 25 мая. В Арсеньеве до 17 мая, на рынке рядом с ТЦ «Радуга». «Сады Сибири» откроются 18 мая и в Уссурийске, где можно будет выбрать саженцы омского плодопитомника до 24 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]