"Жимолость до 5 см в длину": уникальный плодовый материал предлагают на омской ярмарке

В Приморье сегодня по весеннему плану работают садоводы-любители. Им не запрещают отправляться на личные участки, чтобы, соблюдая все меры предосторожности, заниматься землей и садом. Тем более, в крае появился новый плодовый материал из Омска.

«Это вот из Омска саженец. Мне очень понравилась яблонька. Про себя зову её «Омская сладкая»,- рассказывает садовод-любитель.

Не только яблони в ассортименте у омских селекционеров. Здесь и смородина ядрёная, и абрикос «Чемпион Севера». И, конечно же, несколько сортов сибирской жимолости и клубники.

Владимир Рудой, организатор ярмарки «Сады Сибири»: "Жимолость «Гордость Бахчара» - это невероятно крупноплодный и урожайный сорт. Ягоды достигают до 5 см в длину. Жимолость неприхотливая, ничем не болеет. Если у вас даже есть другие сорта жимолости на участке, посадив этот неподалёку, вы увидите, как ваш сад заблагоухает новыми красками. И та жимолость, которая у вас была до этого заплодоносит ещё лучше".

У омичей индивидуальный подход к каждому, кого заинтересуют их саженцы. Специалисты расскажут и покажут, как правильно высадить культуру, как ухаживать за ней в дальнейшем. Высок интерес дальневосточников к сибирской землянике: ягодная рассада нарасхват.

Андрей Довлячин, житель г. Владивостока, садовод: «Вот смородина, жимолость, малинки и вот сорт клубники «Румба». Попробуем».

Всё разнообразие плодово-ягодной продукции омского плодопитомника можно приобрести во Владивостоке, рынок на Спортивной, за ТЦ «Кристалл» до 15 мая. В Спасске-Дальнем до 29 апреля на городском рынке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]