Сотрудники Сбербанка помогли создать цветущий сад на территории детской краевой больницы во Владивостоке

Большой проект по благоустройству на территории Краевой детской больницы №1 провели сотрудники Приморского отделения ПАО Сбербанк. Более 30 банковских работников пропололи клумбы, очистили двор и центральный вход от веток после санитарной обработки деревьев, а главное – помогли высадить десятки цветов и кустарников, превратив больничный двор в цветущий сад, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Оформлением новых клумб несколько дней занимались ландшафтные дизайнеры так, чтобы старые растения, высаженные сотрудниками больницы много лет назад, не пострадали. Теперь маленьких пациентов, их родителей и медицинский персонал радуют пионы, розы, редкие для Приморья деревья крушин и яркие астильбы. А окна детского онкологического отделения выходят на уголок с деревянными фигурами, которые облагородили, а на подходе к ним отсыпали дорожки. Место быстро превратилось в детскую фотозону.

Не только красивыми, но и познавательными стали уголки приморской природы. На входе на территорию медучреждения высадили характерную для нашего региона флору: китайский можжевельник, краснокнижный рододендрон и составили композицию из туфового камня. Ландшафтные дизайнеры говорят, что сад будет красив в любое время года: какие-то кустарники цветут весной, другие – летом, а зимой некоторые из них превращаются в красивые сухоцветы. А в полную силу новые насаждения зацветут через два года после адаптации растений.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Для нас всегда было важно делать мир вокруг себя лучше, поэтому подобные проекты для сотрудников Приморского отделения Сбербанка – уже традиция. Но сейчас наш банк выходит на новый уровень, где забота об окружающей среде, социальная сфера и корпоративное управление неразрывно связаны. Поэтому уверен, впереди у нас еще много проектов, которые окажутся полезными нашему краю и его жителям».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]