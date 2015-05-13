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Сотрудники Сбербанка помогли создать цветущий сад на территории детской краевой больницы во Владивостоке

Сотрудники Сбербанка помогли создать цветущий сад на территории детской краевой больницы во Владивостоке

Большой проект по благоустройству на территории Краевой детской больницы №1 провели сотрудники Приморского отделения ПАО Сбербанк. Более 30 банковских работников пропололи клумбы, очистили двор и центральный вход от веток после санитарной обработки деревьев, а главное – помогли высадить десятки цветов и кустарников, превратив больничный двор в цветущий сад, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Оформлением новых клумб несколько дней занимались ландшафтные дизайнеры так, чтобы старые растения, высаженные сотрудниками больницы много лет назад, не пострадали. Теперь маленьких пациентов, их родителей и медицинский персонал радуют пионы, розы, редкие для Приморья деревья крушин и яркие астильбы. А окна детского онкологического отделения выходят на уголок с деревянными фигурами, которые облагородили, а на подходе к ним отсыпали дорожки. Место быстро превратилось в детскую фотозону.

Не только красивыми, но и познавательными стали уголки приморской природы. На входе на территорию медучреждения высадили характерную для нашего региона флору: китайский можжевельник, краснокнижный рододендрон и составили композицию из туфового камня. Ландшафтные дизайнеры говорят, что сад будет красив в любое время года: какие-то кустарники цветут весной, другие – летом, а зимой некоторые из них превращаются в красивые сухоцветы. А в полную силу новые насаждения зацветут через два года после адаптации растений.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Для нас всегда было важно делать мир вокруг себя лучше, поэтому подобные проекты для сотрудников Приморского отделения Сбербанка – уже традиция. Но сейчас наш банк выходит на новый уровень, где забота об окружающей среде, социальная сфера и корпоративное управление неразрывно связаны. Поэтому уверен, впереди у нас еще много проектов, которые окажутся полезными нашему краю и его жителям».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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