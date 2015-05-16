Врачи Приморья продолжают развивать телемедицину
1360 телемедицинских консультаций, 30 из которых – с федеральными клиниками, находящимися в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, провели рентгенологи и детские фтизиатры детской краевой клинической больницы в Приморье в 2019 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.
В региональном министерстве здравоохранения пояснили, чаще всего врачи детской туберкулезной больницы консультировали коллег из Лесозаводска, Дальнегорска, Дальнереченска и Арсеньева.
«Благодаря таким консультациям более половины юных пациентов остались получать необходимую медицинскую помощь у себя на территории, что сэкономило время для них и их родителей для проведения аналогичных обследований во Владивостоке», – сообщил главный врач учреждения Юрий Селютин.
Напомним, что специалисты детской туберкулезной больницы одними из первых госмедучреждений Приморья начали развивать телемедицину в 2015 году. За последние 4,5 года врачи детской туберкулезной больницы провели около 5 тысяч телеконсультаций.
«И ежегодно это число увеличивается», – отмечает главврач.
С 2015 года технология передачи данных также постоянно совершенствуется. За это время в работу детских фтизиатров Приморья внедрена система центрального архива медицинских изображений, благодаря которой специалисты могут в любой момент посмотреть историю заболевания поступившего на повторное лечение пациента. Также новые технологии позволяют существенно экономить время пациента и оптимизируют работу врачей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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