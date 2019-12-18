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«Радио России: Приморье». Интервью о работе Приморской детской краевой клинической больницы

«Радио России: Приморье». Интервью о работе Приморской детской краевой клинической больницы

О работе детской фтизиатрической службы и детской туберкулезной больницы Приморья, а также о развитии телемедицины и поставках нового оборудования. Об этом и не только в эфире «Радио России: Приморье» Василий Соколов побеседовал с заместителем главного врача Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы, главным внештатным детским фтизиатром департамента здравоохранения Приморского края Светланой Осиной.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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