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 «Горячая линия» по вопросам фтизиатрии открылась в Приморье

 «Горячая линия» по вопросам фтизиатрии открылась в Приморье

«Горячая линия» для родителей юных пациентов детской туберкулезной больницы начала работать в Приморье. Телефонный номер: 8(423) 239-33-31, работает в режиме автоответчика – на него можно позвонить в любое время и записать обращение, задать вопрос или оставить информацию для руководства медучреждения. Специалисты детской фтизиатрической службы оперативно связываются с заявителем и консультируют, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как сообщил главный врач клиники Юрий Селютин, «горячая линия» крайне необходима в условиях эпидемии COVID-19.

«Сегодня это направление нашей работы актуально и востребовано. Такая связь позволит вести контроль качества оказываемых консультаций и постоянно быть на связи с родителями детей, нуждающимися в специализированной медицинской помощи», – подчеркнул он.

Отметим, что для вопросов, справок, предложений также доступны телефоны: 8-914-705-02-90, 8-914-792-32-10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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