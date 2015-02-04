Детская туберкулезная больница получила новое оборудование
Новое оборудование поступило в распоряжение врачей Приморской детской клинической туберкулезной больницы. Это УЗИ-аппарат, несколько элекрокардиографов и спирографы. Приобретение позволит вывести диагностику юных пациентов на более качественный уровень, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, это только часть оборудования, запланированного к поставке в этом году для детской туберкулезной больницы. Общая стоимость уже поступившего на службу медикам оборудования составила 9 миллионов рублей, большую часть из которых направил краевой бюджет.
«Мы получили ультразвуковой аппарат с четырьмя датчиками, который сможет полностью обеспечивать диагностику бронхо-легочной патологии, желудочно-кишечного тракта, сосудов и сердца. Такого раньше в больнице не было, мы его очень ждали. У нас много пациентов с сопутствующими патологиями, поэтому приходилось возить детей по другим больницам. Теперь мы сами будем проводить консультации и диагностику больных по ультразвуковой диагностике», – рассказал главный врач медучреждения Юрий Селютин.
Также больница получила два 12-канальных электрокардиографа и два спирографа, один из которых компьютерный. Оба предназначены для диагностики бронхо-легочных патологий.
«Один будет установлен в межрайонном центре Липовцы Октябрьского района, второй – в самой больнице во Владивостоке», – пояснил главврач.
Юрий Селютин отмечает, что в этом году в медучреждении парк оборудования пополнился и аппаратом для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, что повысит оперативность обследований для стационарных больных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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