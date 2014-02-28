Новый томограф помог в обследовании детей - пациентов туберкулезной больницы

Первые обследования детей на новом компьютерном томографе провели специалисты Приморской детской клинической туберкулезной больницы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Современное оборудование, приобретенное на средства краевого бюджета, позволит максимально точно диагностировать туберкулез у юных приморцев на самых ранних стадиях.

Как рассказала главный внештатный детский фтизиатр Приморского края, заместитель главного врача по медицинской части Светлана Осина, новое оборудование предназначено для обследования легких и других внутренних органов, в том числе, брюшной полости. Особенность такого обследования заключается в том, что при малой лучевой нагрузке врачи получают максимальную информацию для диагностики сложных заболеваний, в том числе и туберкулеза.

«Детские формы туберкулеза повреждают лимфатические узлы легких, и диагностировать заболевание на ранних стадиях другими методами практически невозможно. КТ позволяет специалистам выявить самые минимальные начинающиеся изменения, которые можно вылечить на ранних этапах, избегая инвалидизации и нарушения функций остальных органов пациента», – отмечает Светлана Осина.

Обследование доступно для детей с рождения и до 18 лет, в случае, если у них есть клинические проявления поражения органов дыхания, положительные пробы туберкулезной инфекции, частые простудные заболевания. Работа томографа в краевом детском фтизиатрическом консультативном центре организована в две смены, включая субботу.

Также аппарат имеет возможность выполнять обзорное исследование почек с контрастом. И если у ребенка есть изменения в результатах анализов мочи, воспалительные пиелонефриты или аномалии развития почки, то врачи обследуют патологию и дадут необходимое заключение.

На приобретение компьютерного томографа направили 45 миллионов рублей из краевого бюджета. По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, дооснащение медучреждений современным оборудованием – одна из составляющих успешного развития сферы здравоохранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]