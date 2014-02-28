Современный томограф установили в Центре амбулаторно-онкологической помощи Владивостока

Современный компьютерный томограф установили в Центре амбулаторно-онкологической помощи Владивостока, созданном при поликлинике №6, сообщают «Вести:Приморье». Новое оборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Здравоохранение», поможет врачам выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания у приморцев, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

В краевом министерстве здравоохранения отметили, что у нового КТ, установленного в Центре амбулаторно-онкологической помощи, есть уникальная программа для количественного подсчета площади поражения легочной ткани.

«Задача КТ – выявлять отклонения в организме человека. Такая техника оказывает неоценимую помощь при выявлении онкологических, неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Сегодня томограф задействован еще и в диагностике пневмонии у пациентов с подозрением на COVID-19», – сообщил главный врач поликлиники №6 Дмитрий Чурилов.

Врач подчеркивает, что своевременная диагностика помогает в принятии правильной тактики ведения пациента с новой коронавирусной инфекцией и своевременном начале лечения.

«В отдельных случаях изменения в легких могут развиваться раньше положительного лабораторного результата на коронавирус. А значит, врачи имеют возможность следить за динамикой заболевания, что существенно повышает эффективность лечения, так как в режиме онлайн могут корректировать лечение», – говорит главврач.

Специалисты центра отмечают, что мощный аппарат создает изображения превосходного качества даже в самых сложных случаях при минимальной дозе излучения, что особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан.

По окончании эпидемии новый компьютерный томограф будет применяться при проведении различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ‑ангиографии, диагностики опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета.

Напомним, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Приморском крае начали действовать пять центров амбулаторной онкологической помощи, еще один отроют в этом году во Владивостоке и пять – в 2021 году. Всего же в регионе их будет 11 – этого достаточно, чтобы охватить все население края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]