Новости Общество

Сегодня, 18:00
 

Новое диагностическое оборудование появилось в "Тысячекоечной" больнице Владивостока

Новое диагностическое оборудование появилось в "Тысячекоечной" больнице Владивостока

Фото: Администрация Приморского края

Приобретение нового оборудования в бактериологическую лабораторию позволило врачам Приморской краевой клинической больницы №1 улучшить качество диагностики и расширить спектр обследований. В месяц в лаборатории специалисты выполняют до 2700-3000 анализов, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Как сообщил главный врач медучреждения Андрей Попов, в рамках федеральной программы больница получила сразу несколько новых аппаратов. Один из них – автоматический анализатор культур крови и микробактерий. Сами врачи говорят о нем, как об одном из самых долгожданных приобретений.

«Возможности аппарата помогают клиницистам в постановке точного диагноза, а также исследовать кровь пациентов, которые уже получают антимикробную терапию», – сообщила заведующая лабораторией Наталья Вайсеро.

Специалист подчеркивает, что такое оборудование незаменимо при диагностике заболеваний у тяжелобольных пациентов в реанимационных отделениях клиники.

«Как правило, это возрастные пациенты с серьезной сопутствующей патологией. Также при помощи этой аппаратуры можно проводить диагностику таких заболеваний, как инфекционный эндокардит, внебольничная пневмония, остеомиелит. Выполняем исследования крови на брюшной и сыпной тиф, псевдотуберкулез и другие заболевания», – говорит Наталья Вайсеро, добавляя, что в главной больнице Приморья также находятся на лечении больные с редкими – орфанными – заболеваниями, при которых без своевременных и высокоточных анализов врачи не смогут подобрать пациентам эффективную терапию или скорректировать лечение.

Сегодня бактериологическая лаборатория аккумулирует на себя все отделения медучреждения: поликлинику, стационары, несколько реанимаций и даже роддом.

«Главная наша задача – в короткие сроки выдать результат каждому», – подчеркивает главный врач клиники Андрей Попов.

Благодаря поставке нового оборудования клиницисты получают качественные анализы в течение двух дней, а не за 7-10, как было ранее. В месяц в лаборатории выполняется до 2700-3000 анализов. В ходе исследований применяются только самые современные реактивы и реагенты.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря