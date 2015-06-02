Новое диагностическое оборудование появилось в "Тысячекоечной" больнице Владивостока

Приобретение нового оборудования в бактериологическую лабораторию позволило врачам Приморской краевой клинической больницы №1 улучшить качество диагностики и расширить спектр обследований. В месяц в лаборатории специалисты выполняют до 2700-3000 анализов, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Как сообщил главный врач медучреждения Андрей Попов, в рамках федеральной программы больница получила сразу несколько новых аппаратов. Один из них – автоматический анализатор культур крови и микробактерий. Сами врачи говорят о нем, как об одном из самых долгожданных приобретений.

«Возможности аппарата помогают клиницистам в постановке точного диагноза, а также исследовать кровь пациентов, которые уже получают антимикробную терапию», – сообщила заведующая лабораторией Наталья Вайсеро.

Специалист подчеркивает, что такое оборудование незаменимо при диагностике заболеваний у тяжелобольных пациентов в реанимационных отделениях клиники.

«Как правило, это возрастные пациенты с серьезной сопутствующей патологией. Также при помощи этой аппаратуры можно проводить диагностику таких заболеваний, как инфекционный эндокардит, внебольничная пневмония, остеомиелит. Выполняем исследования крови на брюшной и сыпной тиф, псевдотуберкулез и другие заболевания», – говорит Наталья Вайсеро, добавляя, что в главной больнице Приморья также находятся на лечении больные с редкими – орфанными – заболеваниями, при которых без своевременных и высокоточных анализов врачи не смогут подобрать пациентам эффективную терапию или скорректировать лечение.

Сегодня бактериологическая лаборатория аккумулирует на себя все отделения медучреждения: поликлинику, стационары, несколько реанимаций и даже роддом.

«Главная наша задача – в короткие сроки выдать результат каждому», – подчеркивает главный врач клиники Андрей Попов.

Благодаря поставке нового оборудования клиницисты получают качественные анализы в течение двух дней, а не за 7-10, как было ранее. В месяц в лаборатории выполняется до 2700-3000 анализов. В ходе исследований применяются только самые современные реактивы и реагенты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]