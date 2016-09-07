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«Инфекционку» капитально отремонтировали впервые за полвека

«Инфекционку» капитально отремонтировали впервые за полвека

Фото: primorsky.ru


Капитальный ремонт сразу нескольких отделений завершен в краевой клинической инфекционной больнице Приморья, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте здравоохранения.

С качеством ремонта и новыми возможностями старейшего медучреждения края ознакомился губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона был здесь ровно год назад, после чего на ремонт и новое оборудование больница получила из краевого бюджета 12 миллионов рублей. На эти средства проведен капитальный ремонт – впервые с 1972 года, такого уровня обновления не помнят даже старожилы больницы.

«Отремонтированы стены и потолки, выполнены необходимые планировочные решения кабинетов и палат. Закуплена новая мебель, переделаны и оснащены буфет, туалеты, процедурные кабинеты. Обновлены посты медсестер, ординаторские и процедурные», – сказала главный врач медучреждения Оксана Лакомкина.

Сейчас все палаты оснащены бактерицидными рециркуляторами – специальными обеззараживателями воздуха, они безопасны и включаются в присутствии человека. Кроме того, по поручению Губернатора для стационара приобретен современный ультразвуковой сканер с функцией эластометрии печени. Новое оборудование позволяет значительно расширить диагностические возможности клиники.

«Необходимо было создать современные комфортные условия для врачей и пациентов. Внешняя обстановка влияет на климат в коллективе и выздоровление пациентов. Сейчас в больнице применяются лучшие практики страны, а современное оборудование позволяет выявить заболевание и назначить более точечное лечение. Это работу нужно продолжать, создать лабораторию по выявлению и верификации инфекционных заболеваний», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отметим, краевая клиническая инфекционная больница ежедневно оказывает лечебно-диагностическую помощь взрослым и детям с 15 лет. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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