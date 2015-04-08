Капитальный ремонт начался в «тысячекоечной» больнице Приморья
Глобальные качественные изменения ждут одно из учреждений здравоохранения Приморья – Владивостокскую клиническую больницу №2. Ведущей здравнице региона предстоит выполнить капитальный ремонт почти всех отделений, на эти цели из краевого бюджета направлено более 200 миллионов рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Администрацию Приморского края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, ремонтные работы в медучреждении уже начались.
«Масштабные ремонтные работы уже начались в отделении хирургии – это более 500 квадратных метров. Мы получили на это отделение почти 14 миллионов рублей», – сообщил главный врач Вячеслав Глушко.
По его словам, подобного ремонта в больнице не было более 30 лет. В планах заменить все инженерные коммуникации, электропроводку, старые окна и двери. После капитального ремонта больница станет современнее и комфортнее.
В настоящее время завершена экспертиза на проектно-сметную документацию по остальным отделениям, где с января 2020 года продолжится ремонт.
«Предстоит колоссальный объем работ: на средства, которые для нас предусмотрели, будет отремонтировано и детское инфекционное отделение, входящее в состав “тысячекоечной”, и два отделения нейрохирургии, а также четыре отделения травматологии, операционные блоки и пищеблок с заменой всего оборудования», – подчеркнул Вячеслав Глушко.
По информации департамента здравоохранения Приморского края, всего в этом году из регионального бюджета на капитальный ремонт 41 медучреждения направлено более 700 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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