Более 29 млн рублей направят на изменение нейрохирургического отделения «тысячекоечной»

В одной из главных здравниц Приморья – владивостокской клинической больнице №2, более известной, как «тысячекоечная», – продолжается капитальный ремонт. На этот раз глобальные изменения ждут нейрохирургическое отделение больницы. Выполнено почти 70% от запланированных работ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, на качественные изменения в нейрохирургическом отделении направлено более 29 миллионов рублей.

«На данный момент уже заменены оконные и дверные проемы, установлена новая проводка и коммуникации, сантехника», – отметил главный врач медучреждения Вячеслав Глушко.

По его словам, в 2020 году медучреждению предстоит колоссальный объем работ.

«Впервые за 40 лет медучреждение глобально преображается. Благодаря средствам, выделенным из краевого и федерального бюджетов, будут отремонтированы детское инфекционное отделение, входящее в состав “тысячекоечной”, и два отделения нейрохирургии, а также четыре отделения травматологии, операционные блоки и пищеблок с заменой всего оборудования», – обозначил главврач.

Напомним, что финансирование ремонтных работ в медучреждении ведется по государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Вячеслав Глушко отметил, что в настоящее время завершена экспертиза на проектно-сметную документацию по остальным отделениям, где в этом году будет выполнен ремонт.

«С 1 апреля мы начали ремонт кровли на пяти зданиях больницы: это главный корпус, отдельно стоящие здания детского инфекционного отделения, корпус столовой и патологоанатомическое отделение», – сообщил он.

Всего в 2020 году на капитальный ремонт и благоустройство территорий медучреждений Приморья будет направлено более 2 миллиардов рублей.

Качественно изменить систему здравоохранения края в ближайшие годы – такую задачу поставил Губернатор Олег Кожемяко. Глава региона подчеркнул, что медицина в Приморье должна быть доступной, современной и качественной.

«Мы продолжаем ту масштабную работу, к которой приступили в прошлом году. После оснащения поликлинического звена дополнительным оборудованием начнем заниматься, в том числе, и стационарами. Это не только оснащение техникой, но и ремонты, приобретение немедицинского оборудования для комфортного пребывания пациентов. На эти и другие цели из краевого бюджета дополнительно были направлены 5 миллиардов рублей. Всего в 2020 году предусмотрели 8,5 миллиарда рублей. Как показала практика наших встреч с жителями, для людей здравоохранение является важнейшим аспектом жизни. Поэтому этой сфере уделяем наибольшее внимание», – подчеркнул глава региона.

Справочно. Владивостокская клиническая больница №2 – медучреждение, которое работает в круглосуточном режиме. Больница является травмоцентром первого уровня, именно сюда поступают пациенты с переломами, пострадавшие в ДТП, получившие другие серьезные травмы и увечья. Здесь оказываю помощь по таким направлениям, как детская инфекция, гемодиализ, нейрохирургия и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]