Хирургический корпус «дальзаводской» больницы обновят по примеру клиник Японии

Ремонт корпуса хирургического отделения Владивостокской клинической больницы №4 идет по графику. Здание 1958 года постройки впервые обновят капитально. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, окончание работ запланировано на октябрь этого года.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, в обновленном корпусе будет современная отделка, грамотное зонирование для удобства медицинского персонала и пациентов – идея взята у лучших японских клиник. А на первом этаже появится отделение реабилитации, оборудование для него уже получено и ожидает установку.

«Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Сейчас полы и перегородки, дверные проемы выполнены из деревянных конструкций. Это, во-первых, пожароопасно, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического режима. А, во-вторых, за столько лет все материалы значительно износились», – подчеркнула главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

К настоящему времени в медучреждении уже установлены новые окна, продолжается замена систем тепло- и водоснабжения, электрической разводки, заново сделана крыша, впереди – внутренние отделочные работы.

В минздраве Приморья рассказали, что на ремонт корпуса «дальзаводской» направлено более 200 миллионов рублей из краевого бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]