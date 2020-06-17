Сегодня, 16:16
«Радио России: Приморье». Работа «дальзаводской» больницы в период прироста COVID в крае
Ведущая: Ника Олешкевич
27 октября в 13 часов 10 минут
Гость: Главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая
Тема: Работа «дальзаводской» больницы в период прироста заболеваемости коронавирусом в Приморье
Частоты:
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: