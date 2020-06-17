Новости Общество Анонс Вести FM
Сегодня, 16:16

«Радио России: Приморье». Работа «дальзаводской» больницы в период прироста COVID в крае

«Радио России: Приморье». Работа «дальзаводской» больницы в период прироста COVID в крае

Ведущая: Ника Олешкевич

27 октября в 13 часов 10 минут

Гость: Главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая

Тема: Работа «дальзаводской» больницы в период прироста заболеваемости коронавирусом в Приморье

Частоты:

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме