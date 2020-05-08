Сегодня, 21:12
«Радио России. Приморье»: Работа госпиталя, развернутого на базе «Дальзаводской» больницы
Всех телезрителей приветствую! Хочу пригласить вас в радиоэфир завтра, во вторник 7 июля. Говорить мы будем о работе госпиталя для пациентов с COVID -19, который развернут на базе Владивостокской клинической больницы №4 или по-другому - «Дальзаводской». Расскажет все подробности главный врач учреждения - Елена Новицкая. Будем рады вам в эфире радио «России Приморье»: начало интервью в 13 часов 10 минут.
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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