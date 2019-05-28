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«Радио России: Приморье»: Деятельность поискового объединения «АвиаПоиск»

«Радио России: Приморье»: Деятельность поискового объединения «АвиаПоиск»

Завтра 31 марта в 13 часов 10 минут «Радио России: Приморье» приглашают вас к эфиру.

Гость: Участник поискового объединения «АвиаПоиск» - Сергей Балкин.

Тема: Деятельность поискового объединения «АвиаПоиск».

Доброе утро. Сегодня я, Татьяна Гладун, хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов. В дневном эфире гостем студии будет  участник поискового объединения «АвиаПоиск»  Сергей Балкин. С ним мы поговорим о деятельности организации, о последних находках, успехах и многом другом. Узнаете обо всем, подключившись к нашей радиостанции в эту среду в 13 часов 10 минут.

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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