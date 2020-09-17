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«Радио России. Приморье»: Дачный вопрос и Программа о науке

«Радио России. Приморье»: Дачный вопрос и Программа о науке

Гость: Надежда  Шелковникова. Тема: Дачный вопрос (стимуляторы роста растений).

Гость: «Программа Наука 2.0». Тема: Программа о науке

Здравствуйте. Я, Анастасия Барабаш, хочу пригласить вас в эфир «Радио России. Приморье» с 13:10 до 14 часов. В первой половине часа в нашей постоянной программе «Дачный вопрос» поговорим с экспертом - Надеждой Шелковниковой о стимуляторах роста растений. Во второй половине часа Елена Штылина в программе Наука 2.0  расскажет о Дне науки, который отмечают в начале февраля, и где ожидать научные прорывы. Подключайтесь к эфиру в 13:10.

Частоты

Владивосток – 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка –  101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга – 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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