«Радио России. Приморье»: Дачный вопрос и Программа о науке

Гость: Надежда Шелковникова. Тема: Дачный вопрос (стимуляторы роста растений).

Гость: «Программа Наука 2.0». Тема: Программа о науке

Здравствуйте. Я, Анастасия Барабаш, хочу пригласить вас в эфир «Радио России. Приморье» с 13:10 до 14 часов. В первой половине часа в нашей постоянной программе «Дачный вопрос» поговорим с экспертом - Надеждой Шелковниковой о стимуляторах роста растений. Во второй половине часа Елена Штылина в программе Наука 2.0 расскажет о Дне науки, который отмечают в начале февраля, и где ожидать научные прорывы. Подключайтесь к эфиру в 13:10.

Частоты

Владивосток – 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга – 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]