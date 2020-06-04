Сегодня, 21:51
Готовим теплицы к зиме: слушайте программу "Дачный вопрос" на "Радио России. Приморье"
В дневном эфире радио "России России. Приморье" с 13.10 до 14.00 в первой половине часа в программе для садоводов и огородников «Дачный вопрос» - интервью с директором сети садовых магазинов "Зеленград" Надеждой Шалковниковой о том, как подготовить теплицы к зиме, какими культурами засевать землю на холодное время года.
А в 13.40 пройдет программа «Слово прокурору», темой беседы станет вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Слушайте "Радио России. Приморье" в четверг, 17 сентября, в 13.10 на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM
и проводном радио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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