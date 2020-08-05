Сегодня, 09:00
Слушайте на "Радио России. Приморье": "Дачный вопрос" и интервью с организатором выставки «ПортМай»
29 апреля в 13.10 в эфире "Радио России: Приморье" - программа для садоводов и огородников "Дачный вопрос". Директор торговой сети "Зеленоград" Надежда Шалковникова расскажет о посадке рассады в декоративные кашпо, балконные ящики и подвесные корзины. Во второй половине часа - интервью с организатором художественной выставки «ПортМай» - Натальей Силютиной.
Ведущая - Татьяна Гладун.
Слушайте "Радио России. Приморье" на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM и проводном радио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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