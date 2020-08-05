Слушайте на "Радио России. Приморье": "Дачный вопрос" и интервью с организатором выставки «ПортМай»

29 апреля в 13.10 в эфире "Радио России: Приморье" - программа для садоводов и огородников "Дачный вопрос". Директор торговой сети "Зеленоград" Надежда Шалковникова расскажет о посадке рассады в декоративные кашпо, балконные ящики и подвесные корзины. Во второй половине часа - интервью с организатором художественной выставки «ПортМай» - Натальей Силютиной.

Ведущая - Татьяна Гладун.

Слушайте "Радио России. Приморье" на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM,

Кавалерово — 102,6 FM,

Ольга — 104,4 FM и проводном радио.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]