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Слушайте на "Радио России. Приморье": "Дачный вопрос" и интервью с организатором выставки «ПортМай»

Слушайте на "Радио России. Приморье": "Дачный вопрос" и интервью с организатором выставки «ПортМай»

29 апреля в 13.10 в эфире "Радио России: Приморье" - программа для садоводов и огородников "Дачный вопрос". Директор торговой сети "Зеленоград" Надежда Шалковникова расскажет о посадке рассады в декоративные кашпо, балконные ящики и подвесные корзины. Во второй половине часа - интервью с организатором художественной выставки «ПортМай» - Натальей Силютиной.

Ведущая - Татьяна Гладун.

Слушайте "Радио России. Приморье" на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM и проводном радио.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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