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Сегодня, 08:55

"Радио России Приморье": Выращивание рассады перца; Набор общественных наблюдателей на ЕГЭ и ОГЭ

"Радио России Приморье": Выращивание рассады перца; Набор общественных наблюдателей на ЕГЭ и ОГЭ

Сегодня гости студии "Радио России: Приморье":  директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» Надежда Шелковникова
и специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Елена Лелюк.

В дневном эфире "Радио России Приморье" с 13.10 и до середины часа в традиционной программе «Дачный вопрос» речь поейдет об особенностях выращивая рассады перца. А во второй половине эфира специалист администрации Владивостока — Елена Лелюк расскажет все о том, как в городе отбирают общественных контролеров, которые будут следить за чистотой проведения экзаменов в этом году. Каковы критерии отбора, как стать наблюдателем и как вообще будет выстроен механиз в этом году?Слушайте "Радио России. Приморье" сегодня с 13.10 на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM и проводном радио.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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