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Подзимний посев. Итоги работы Приморсктата

Подзимний посев. Итоги работы Приморсктата

Здравствуйте. Завтра, 12 ноября, я хочу пригласить вас в обеденный эфир «Радио России. Приморье». С 13:10  традиционно в программе «Дачный вопррос» директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» - Надежда Шалковникова продолжит рассказывать об осенних работах в саду и огороде, а во второй половине часа, в 13:40 поговорим о работе Приморскстата и подведем итоги нескольких прошедших месяцев. Подключайтесь к «Радио России: Приморье» в этот четверг, начинаем в 13:10.

В гостях - директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» - Надежда Шалковникова

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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