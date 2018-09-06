Сегодня, 20:06
Подзимний посев. Итоги работы Приморсктата
Здравствуйте. Завтра, 12 ноября, я хочу пригласить вас в обеденный эфир «Радио России. Приморье». С 13:10 традиционно в программе «Дачный вопррос» директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» - Надежда Шалковникова продолжит рассказывать об осенних работах в саду и огороде, а во второй половине часа, в 13:40 поговорим о работе Приморскстата и подведем итоги нескольких прошедших месяцев. Подключайтесь к «Радио России: Приморье» в этот четверг, начинаем в 13:10.
В гостях - директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» - Надежда Шалковникова
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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