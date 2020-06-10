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«Радио России: Приморье». Посев цветов в феврале. Анонс спектакля про жизнь совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс

«Радио России: Приморье». Посев цветов в феврале. Анонс спектакля про жизнь совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс

Гость: Директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» Надежда Шалковникова

Тема:  Посев цветов в феврале

Гость: Директор Пушкинского театра — Александр Вовненко

Тема: Анонс спектакля про жизнь немецко-российского предпринимателя, совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс во Владивостоке Адольфа Даттана.

Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я - Татьяна Гладун хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» 28 января с 13:10 до 14 часов.

В первой половине часа вас ждет наша постоянная программа для садоводов и огородников - «Дачный вопрос». Директор торговой сети магазинов «Зеленград» Надежда Шалковникова расскажет, как сеять дома цветы.

А во второй половине эфира будем говорить о предстоящей премьере в пушкинском театре. Директор организации Александр Вовненко расскажет о планирующемся в феврале спектакле про жизнь немецко-российского предпринимателя, совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс во Владивостоке - Адольфа Даттана. Ждем вас в четверг, 28 января в 13:10 в нашем эфире.

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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