«Радио России: Приморье». Посев цветов в феврале. Анонс спектакля про жизнь совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс
Гость: Директор торговой сети садовых магазинов «Зеленград» Надежда Шалковникова
Тема: Посев цветов в феврале
Гость: Директор Пушкинского театра — Александр Вовненко
Тема: Анонс спектакля про жизнь немецко-российского предпринимателя, совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс во Владивостоке Адольфа Даттана.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я - Татьяна Гладун хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» 28 января с 13:10 до 14 часов.
В первой половине часа вас ждет наша постоянная программа для садоводов и огородников - «Дачный вопрос». Директор торговой сети магазинов «Зеленград» Надежда Шалковникова расскажет, как сеять дома цветы.
А во второй половине эфира будем говорить о предстоящей премьере в пушкинском театре. Директор организации Александр Вовненко расскажет о планирующемся в феврале спектакле про жизнь немецко-российского предпринимателя, совладельца крупного торгового дома Кунц и Альбертс во Владивостоке - Адольфа Даттана. Ждем вас в четверг, 28 января в 13:10 в нашем эфире.
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
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