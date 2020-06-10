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«Радио России: Приморье»: Подготовка роз к зиме. Уголовная ответственность за преступления против семьи

«Радио России: Приморье»: Подготовка роз к зиме. Уголовная ответственность за преступления против семьи

22 октября в 13 часов 10 минут

Тема: Подготовка роз к зиме и укрытие их к холодам. Гость:  Директор торговой сети «Зеленград» - Надежда Шалковникова.

22 октября в 13 часов 40 минут

Тема: Уголовная ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. Гость: Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края Бартылова Яна Александровна

Здравствуйте. Хочу пригласить телезрителей в эфир «Радио России: Приморье». С 13:10  мы подготовили для вас программу «Дачный вопрос», где рассказываем о подготовке роз к зиме и укрытие цветов к холодам. Гость студии - Директор торговой сети «Зеленград» - Надежда Шалковникова. В 13:40 серьезная тема - уголовная ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних.  Обо всех нюансах поведает прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края  Яна Бартылова. Подключайтесь к эфиру, начало в 13:10 на «Радио России: Приморье».

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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