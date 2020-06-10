«Радио России: Приморье»: Подготовка роз к зиме. Уголовная ответственность за преступления против семьи
22 октября в 13 часов 10 минут
Тема: Подготовка роз к зиме и укрытие их к холодам. Гость: Директор торговой сети «Зеленград» - Надежда Шалковникова.
22 октября в 13 часов 40 минут
Тема: Уголовная ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. Гость: Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края Бартылова Яна Александровна
Здравствуйте. Хочу пригласить телезрителей в эфир «Радио России: Приморье». С 13:10 мы подготовили для вас программу «Дачный вопрос», где рассказываем о подготовке роз к зиме и укрытие цветов к холодам. Гость студии - Директор торговой сети «Зеленград» - Надежда Шалковникова. В 13:40 серьезная тема - уголовная ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. Обо всех нюансах поведает прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края Яна Бартылова. Подключайтесь к эфиру, начало в 13:10 на «Радио России: Приморье».
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Комментировать: