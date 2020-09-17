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"Медицина для возрастных пациентов" и "Дачный вопрос": слушайте на "Радио России. Приморье"
22 апреля в 13.10 на "Радио России. Приморье" слушайте передачу "Дачный вопрос". Надежда Шелковникова расскажет садоводам-любителям, как и когда нужно высаживать клубнику. Во второй половине часа в программе «Пульс», Светлана Дудик расскажет о специальном подразделении врачей-гериатров, задача которых - сохранение и укрепление здоровья старшей возрастной группы людей.
Итак слушайте "Радио России. Приморье" 22 апреля в 13.10 на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM и
проводном радио.
Ведущая - Анастасия Барабаш.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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