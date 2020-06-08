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Слушайте на "Радио России. Приморье": Интервью с председателем Законодательного собрания и "Дачный вопрос"
4 февраля в 13 часов 10 минут в эфире "Радио России. Приморье" слушайте программу "Дачный вопрос". В этом выпуске речь пойдет о том, какие цветы нужно высаживать на рассаду в феврале.
В 13.40 в эфире "Радио России. Приморье" - интервью Максима Бордакова с председателем Законодательного собрания Приморского края Александром Роликом.
Слушайте нас на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM
и на проводном радио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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