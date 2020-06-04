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"Слово прокурору" и "Дачный вопрос": слушайте на "Радио России. Приморье"

"Слово прокурору" и "Дачный вопрос": слушайте на "Радио России. Приморье"

Сегодня, 15 апреля, на "Радио России: Приморье" слушайте программы "Дачный вопрос" и "Слово прокурору". Дачникам расскажут о том, как увеличить питательные вещества в почве. Начало программы в 13.10. А всем приморцам будет полезно узнать, как защититься от телефонным мошенников. Об этом пойдет речь в программе "Слово прокурору". Начало в 13.40.

Слушате программы "Радио России. Приморье" на частатах:

Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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