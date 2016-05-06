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«Радио России. Приморье»: Дайкон в «Дачном вопросе» и меры соцподдержки в «Слове прокурору»

«Радио России. Приморье»: Дайкон в «Дачном вопросе» и меры соцподдержки в «Слове прокурору»

Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Ника Олешкевич, и я приглашаю вас 16 июля послушать «Радио России:Приморье». В 13 часов 10 минут в эфир выйдет программа «Дачный вопрос». Наш постоянный эксперт Надежда Шалковникова расскажет о дайконе и других июльских посевах. В 13.40 выйдет программа «Слово прокурору», в которой пойдет речь о том, как получить новые меры социальной поддержки семьям с детьми.

16 июля в 13 часов 10 минут

Программа: «Дачный вопрос». Эксперт - Надежда Шалковникова

в 13 часов 40 минут

Программа: «Слово прокурору». Гость в студии - старший помощник прокурора Приморского края Анастасия Александровна Садовая.

Частота во Владивостоке 102.1 ФМ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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