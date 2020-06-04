«Радио России: Приморье»: «Дачный вопрос» и «Слово прокурору»

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ника Олешкевич. Я приглашаю вас 30 июля послушать эфир на «Радио России: Приморье».

В 13:10 в программе «Дачный вопрос» наш постоянный эксперт Надежда Шалковникова расскажет об июльских посевах.

Затем, после перерыва на новости, в 13:40 в эфир выйдет программа «Слово прокурору», в которой начальник отдела по рассмотрению обращений и приема граждан Прокуратуры Приморского края Уголова Евгения Анатольевна расскажет о процедуре подачи заявления в прокуратуру.

Частота во Владивостоке 102.1 ФМ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]