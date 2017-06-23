Сегодня, 17:57
«Радио России. Приморье»: Специальный репортаж об озере Ханка. Интервью с директором Приморского краевого колледжа искусств
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Ника Олешкевич и я предлагаю вам 15 июля послушать «Радио России. Приморье».
В 13.10 в эфире будет мой коллега Максим Каленник со специальным репортажем с озера Ханка.
После перерыва на новости, в 13.40 будет интервью Оксаны Данилюк с директором Приморского краевого колледжа искусств - Владимиром Перекрестом. Частота во Владивостоке 102.1 ФМ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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