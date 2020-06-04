«Радио России: Приморье». Изменения и новые меры поддержки в Программе переселения соотечественников

Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Ника Олешкевич и я приглашаю вас 28 июля послушать эфир на «Радио России. Приморье». В 13:10 мой коллега Егор Коваленко поговорит о новых мерах поддержки и изменениях в Программе переселения соотечественников с начальником отдела трудовой миграции и прогнозирования трудовых ресурсов Министерства труда и социальной политики Приморского края - Ириной Кирик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]