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«Радио России: Приморье»: интервью с ио руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Владимиром Фоминым

«Радио России: Приморье»: интервью с ио руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Владимиром Фоминым

Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Ника Олешкевич и я приглашаю вас 29 июля послушать эфир на «Радио России: Приморье». В 13:10 мой коллега Егор Коваленко побеседует с Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю — Владимиром Владимировичем Фоминым.

Частота во Владивостоке 102.1 ФМ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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