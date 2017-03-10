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«Радио России: Приморье»: интервью с ио руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Владимиром Фоминым
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Ника Олешкевич и я приглашаю вас 29 июля послушать эфир на «Радио России: Приморье». В 13:10 мой коллега Егор Коваленко побеседует с Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю — Владимиром Владимировичем Фоминым.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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