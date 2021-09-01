«Радио России: Приморье»: Перепись населения и питательный препарат для растений
Я, Анастасия Барабаш, приветствую всех телезрителей и приглашаю в эфир «Радио России: Приморье» 2 сентября в 13 часов 10 минут.
В первой половине часа, в нашей постоянной программе «Дачный вопрос», Надежда Шелковникова расскажет про питательный препарат для выращивания растений. Во второй половине часа, Андрей Мозговой поговорит с руководителем Приморскстата — Натальей Бауковой, про перепись населения, которая пройдет в октябре.
Слушайте «Радио России:Приморье», узнавайте новое вместе с нами.
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]