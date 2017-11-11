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Вчера, 17:53

«Радио России: Приморье»: Движение студенческих отрядов в крае

«Радио России: Приморье»: Движение студенческих отрядов в крае

Гость: Николай Мальчушкин, куратор педагогического направления штаба студ. Отрядов ДВФУ, боец студ. Педагогического отряда S.T.E.P.

Гость: Анна Иванова, командир Штаба студенческих отрядов, боец студ. Строительного отряда «Приморец».

Здравствуйте. Я, Татьяна Гладун, хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов, где  мы будем говорить про Всероссийский день студенческих отрядов. Как движения развиваются у нас в Приморье, в чем их специфика и правда, ли, что пандемия кардинально перевернула жизнь бойцов студотрядов? Гостями студии будут учащиеся ДВФУ и участники этих молодежных движений. Это Николай Мальчушкин и Анна Иванова. Узнаете обо всем, подключившись к «Радио России: Приморье» в эту среду, в 13 часов 10 минут.

Частоты

Владивосток – 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга – 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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