«Радио России: Приморье»: Движение студенческих отрядов в крае
Гость: Николай Мальчушкин, куратор педагогического направления штаба студ. Отрядов ДВФУ, боец студ. Педагогического отряда S.T.E.P.
Гость: Анна Иванова, командир Штаба студенческих отрядов, боец студ. Строительного отряда «Приморец».
Здравствуйте. Я, Татьяна Гладун, хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов, где мы будем говорить про Всероссийский день студенческих отрядов. Как движения развиваются у нас в Приморье, в чем их специфика и правда, ли, что пандемия кардинально перевернула жизнь бойцов студотрядов? Гостями студии будут учащиеся ДВФУ и участники этих молодежных движений. Это Николай Мальчушкин и Анна Иванова. Узнаете обо всем, подключившись к «Радио России: Приморье» в эту среду, в 13 часов 10 минут.
Частоты
Владивосток – 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово – 102,6 FM
Ольга – 104,4 FM
Проводное радио
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