«Радио России: Приморье». Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья
Тема: Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по краю Елена Ерькина
Здравствуйте. Я, Татьяна Гладун, хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов, где в первой половине часа мы будем говорить про спасательную операцию, которая развернулась во благо того, чтобы спасти жизнь журавля, который остался на зимовку в Рудной Пристане.
Во второй части эфира руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по краю Елена Ерькина расскажет о ситуации в Приморье на рынке ритуальных услуг.
Слушайте нас на «Радио России: Приморье» в 13 часов 10 минут.
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
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