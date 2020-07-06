«Радио России: Приморье». Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья

Тема: Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по краю Елена Ерькина

Здравствуйте. Я, Татьяна Гладун, хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов, где в первой половине часа мы будем говорить про спасательную операцию, которая развернулась во благо того, чтобы спасти жизнь журавля, который остался на зимовку в Рудной Пристане.

Во второй части эфира руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по краю Елена Ерькина расскажет о ситуации в Приморье на рынке ритуальных услуг.

Слушайте нас на «Радио России: Приморье» в 13 часов 10 минут.

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]