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Вчера, 22:13

«Радио России: Приморье». Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья

«Радио России: Приморье». Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья

Тема: Ситуация на рынке ритуальных услуг Приморья

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по краю Елена Ерькина

Здравствуйте. Я, Татьяна Гладун, хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов, где в первой половине часа  мы будем говорить про спасательную операцию, которая развернулась во благо того, чтобы спасти жизнь журавля, который остался на зимовку в Рудной Пристане.

Во второй части эфира руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по краю Елена Ерькина расскажет о ситуации в Приморье на рынке ритуальных услуг.

Слушайте нас на «Радио России: Приморье» в 13 часов 10 минут.

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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