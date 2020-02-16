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"Вести: Приморье. Интервью": Откровения врача из «красной зоны»
Более 1700 зараженных COVID-19 выявлено в Приморье. Однако, специалисты Роспотребнадзора отмечают, коэффициент распространения вирусной инфекции понемногу снижается. В крае сегодня губернатор объявил о постепенном выходе из режима самоизоляции.
Стало ли легче тем, кто работает на передовой, в «красной зоне» и чего можно ждать от коронавируса в будущем, об этом нам расскажет Елена Новицкая - главный врач Владивостокской клинической больницы № 4, на базе которой создан один из COVID-госпиталей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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