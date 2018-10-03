Впервые за 45 лет в детской инфекционной больнице проходит капитальный ремонт

Второй корпус детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрылся на капитальный ремонт. Напомним, год назад корпус был переоборудован под госпиталь для лечения маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, после снятия с детского инфекционного отделения статуса ковидного госпиталя начались ремонтные работы.

«Чтобы на период ремонта детское инфекционное отделение не останавливало свою деятельность и продолжало оказывать специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам, было решено проводить капитальный ремонт частями. Сейчас работы ведутся в правом крыле больницы, затем начнутся в левом», – обозначил главный врач медучреждения Вячеслав Глушко, особо подчеркнув, что возможность капитального ремонта и переоборудования помещения согласно потребностям детского инфекционного отделения появилась впервые за 45 лет.

Помимо внутренней отделки помещений будет произведена замена мебели медицинского назначения, инженерных коммуникаций, дверей и окон, электропроводки и сантехники.

Отремонтировать корпус планируется за 100 дней. Средства на это предусмотрены региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Отметим, за год пандемии детское инфекционное отделение «тысячекоечной» приняло 1064 ребенка с коронавирусной инфекцией. Сегодня дети до 18 лет с COVID-19 госпитализируются во владивостокский роддом №1.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]