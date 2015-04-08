Новое хирургическое отделение появилось в Хорольском районе

Капитальный ремонт хирургического отделения завершен в центральной больнице Хорольского района. Ведутся последние приготовления к открытию, до конца недели в больнице планируют принять первых пациентов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, на глобальные преобразования медучреждению было направлено более 11 миллионов рублей из краевого бюджета. Работы длились несколько месяцев.

«В отделении полностью заменена сантехника и электрика, установлены новые окна и двери в палатах, процедурных и других вспомогательных помещениях, произведена покраска стен – сейчас здесь красиво и уютно. В операционной смонтирована новая вентиляционная система», – отметил главный врач больницы Иван Белевич.

Отделение хирургии Хорольской ЦРБ рассчитано на 45 коек. Здесь получают необходимую специализированную медпомощь жители самого Хороля и всех сел района.

Отметим, что в прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в педиатрическом отделении больницы появилась современная игровая зона.

«Благодаря реализации нацпроекта и его региональной составляющей “Программа развития детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям” в структурном подразделении Хорольской центральной районной больницы – детской поликлинике – мы смогли перестроить регистратуру. Здесь появились два отдельных входа для больных и здоровых детей, а также колясочная», – сообщил главврач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]