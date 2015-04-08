Новости Общество

Сегодня, 16:01
 

Новое хирургическое отделение появилось в Хорольском районе

Новое хирургическое отделение появилось в Хорольском районе

Фото: pixabay.com

Капитальный ремонт хирургического отделения завершен в центральной больнице Хорольского района. Ведутся последние приготовления к открытию, до конца недели в больнице планируют принять первых пациентов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, на глобальные преобразования медучреждению было направлено более 11 миллионов рублей из краевого бюджета. Работы длились несколько месяцев.

«В отделении полностью заменена сантехника и электрика, установлены новые окна и двери в палатах, процедурных и других вспомогательных помещениях, произведена покраска стен – сейчас здесь красиво и уютно. В операционной смонтирована новая вентиляционная система», – отметил главный врач больницы Иван Белевич.

Отделение хирургии Хорольской ЦРБ рассчитано на 45 коек. Здесь получают необходимую специализированную медпомощь жители самого Хороля и всех сел района.

Отметим, что в прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в педиатрическом отделении больницы появилась современная игровая зона.

«Благодаря реализации нацпроекта и его региональной составляющей “Программа развития детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям” в структурном подразделении Хорольской центральной районной больницы – детской поликлинике – мы смогли перестроить регистратуру. Здесь появились два отдельных входа для больных и здоровых детей, а также колясочная», – сообщил главврач.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести