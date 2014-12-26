Детская больница в Хасанском районе обновилась

Вместо темных больничных коридоров – уютная обстановка, просторный светлый холл, открытая регистратура, красивая и комфортная мебель в местах ожидания, картохранилище с новыми стеллажами и зона для детворы, где на большом телевизоре всегда показывают мультики. В детской поликлинике Хасанской центральной районной больницы провели капитальный ремонт, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Чтобы преобразить поликлинику, потребовалось несколько месяцев и чуть более 5 миллионов рублей.

«Средства на капитальный ремонт нам выделены в рамках реализации национального проекта “Здравоохранение” и его региональной составляющей “Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям”», – сообщил главный врач района Евгений Махиня.

При новой поликлинике – новая лестница с пандусом, крытая колясочная.

«Это очень хорошо, что теперь коляску можно оставить под навесом – ни снег, ни дождь не страшны», – говорит мама 2-х летней Кристины Наталья.

Всего к детской поликлинике района приписано более 6 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет.

«Реализация такого проекта – это прямые инвестиции в человеческий капитал, в будущее – в детей», – говорит главный врач Евгений Махиня.

Отметим, что это уже вторая детская поликлиника в Приморье, открывшаяся после капитального ремонта в этом году. Напомним, что 27 января министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко принял участие в открытии детской поликлиники в Надеждинском районе.

«Все детские поликлиники должны перейти на новую модель бережливого производства, должны быть реализованы современные организационно-планировочные решения – эту задачу поставил Президент», – отметил министр здравоохранения Виктор Фисенко.

Куратор здравоохранения подчеркнул, что губернатор края Олег Кожемяко задал в этом году еще один вектор развития здравоохранения – это сервис в медучреждениях.

«В 2019 году 19 медицинских организаций приняли участие в проекте “Бережливая поликлиника”. На базе этих клиник мы начали внедрять новые стандарты комфорта в поликлиниках, работать над уменьшением очередей, развивать электронные сервисы. И, разумеется, важнейшим приоритетом остается повышение качества медицинской помощи матерям и детям», – обозначил Виктор Фисенко.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с «майским» Указом Президента РФ Владимира Путина от 2018 года. Его ключевые цели – снижение смертности населения, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]