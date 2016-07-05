Строительство современной детской поликлиники началось в Приморье

Строительство современной детской поликлиники началось в Шкотовском районе Приморского края. Новое медучреждение рассчитано на посещение всего детского населения муниципалитета, а это более 4 тысяч ребят, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, возведение детского поликлинического отделения ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Специально для этого объекта был разработан особый проект, который позволит возвести здание в кратчайшие сроки и запустить его в работу уже в 2020 году.

«Наше старое здание совершенно непригодно, оно устарело и морально, и физически», – говорит главный врач Шкотовской центральной районной больницы Михаил Молдованов.

Новая поликлиника займет площадь 660 квадратных метров, треть которой отдадут педиатрическому отделению, где разместятся прививочный, процедурный, кабинеты, кабинеты приема врачей.

«При строительстве учли все новые требования – у нас будет просторный холл с открытой регистратурой, инфоматами, электронными табло – маршрутизаторами, комфортными местами для ожидания, крытой колясочной», – сообщил Михаил Молдованов.

В здании разместятся клинико-диагностическая лаборатория и отделение скорой медицинской помощи с кабинетом неотложной помощи.

Сама модульная поликлиника расположится на территории центральной районной больницы – есть возможности создать здесь комфортную среду для отдыха детей на свежем воздухе.

«В проекте предусмотрели детскую игровую площадку с малыми архитектурными формами – это без малого благоустроенных 200 квадратных метров», – сообщил главный врач медучреждения.

Напомним, что в этом году центральная больница Шкотовского района в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обновит и пополнит материально-техническую базу. В больницу поступит три единицы нового рентгенологического оборудования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]