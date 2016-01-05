Детские поликлиники края становятся комфортнее
Сразу две детские поликлиники Черниговского района Приморья стали комфортнее, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
После капитального ремонта в учреждениях появились удобные зоны ожидания приема, колясочные, стойки регистраторов, а также комнаты кормления младенцев. Готовится к открытию и детская игровая зона.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, преображение медучреждений Приморья проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
«В этом года ремонт выполнен в двух наших структурных подразделениях: детских поликлиниках в Черниговке и Сибирцево», – сообщила главный врач Черниговской центральной районной больницы Ирина Ерошкина.
Комфорт и уют в медучреждениях уже оценили маленькие пациенты и их родители.
«Давно не был в поликлинике и приятно удивлен. Стало очень уютно. Рад, что все меняется в лучшую сторону», – говорит папа маленькой Насти.
Наталья Николаевна пришла в поликлинику с внуком Артемом, оба с удовольствием отзываются о переменах.
«Мне очень нравится, что теперь дверь автоматическая – можно даже и не открывать ее», – говорит Артем.
А бабушка отмечает удобство.
«Сделали пандус – это очень удобно для мам с колясками. Для тех, кто с проблемными детьми по здоровью – это и вовсе спасение. Приходилось поднимать же раньше коляску на руки. А помочь не всегда кто-то мог. Теперь хорошо», – сказала Наталья Николаевна.
В департаменте здравоохранения напоминают, что в этом году в проекте участвовали 35 детских поликлиник и поликлинических отделений городских районных медучреждений.
«На их развитие и преображение было направлено 154,66 миллиона рублей. В следующем году проект продолжит работу. В бюджете предусмотрена такая же сумма и на 2020 год», – сообщила заместитель директора департамента Тамара Курченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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